Даша Астафьева откровенно рассказала об отношениях с возлюбленным и как на них повлияла совместная работа

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с бойфрендом, а также о том, как на них повлиял совместный бизнес.

В частности, исполнительница уже давно не одинока, однако своего возлюбленного артистка предпочитает не раскрывать. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Даша тоже не стала вдаваться в подробности, а лишь откровенно призналась, что она очень влюблена и счастлива.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Честно, не хочу углубляться в личные отношения. У меня сейчас такое правило, что о личном я не хочу говорить. Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Я уверена, что это единственное, что меня держит, помогает жить и находить смыслы. Я желаю каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что есть настоящая любовь", — поделилась артистка.

А вот о совместном бизнесе исполнительница охотно рассказала. К слову, Даша вместе с мужчиной создала книжное приложение UnderBooks, благодаря которому подписчики могут подробно ознакомиться с творчеством писателей Украины. Исполнительница говорит, что раньше боялась работать с любимым человеком над общим проектом. Однако мнение артистки изменилось. Астафьева говорит, что общий бизнес вообще не влияет негативно на отношения, а наоборот – только их укрепляет.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я всегда боялась работать вместе или вместе вовлекаться в какие-то процессы. Мне казалось, что люди из отдельных галактик, они больше находят общий язык. Как оказалось, нет", — поделилась артистка.

Напомним, Даша Астафьева начала встречаться с бойфрендом уже во время полномасштабной войны. Впервые о нем певица рассказала в апреле прошлого года. Знаменитость не планирует раскрывать своего возлюбленного. Лишь однажды Даша призналась, что он младше ее.

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