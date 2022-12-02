Даша Астафьева ответила на пропутинские заявления Канье Уэста: "Подходит костюм г*ндона"

Украинская певица Даша Астафьева отреагировала на высказывания американского рэпера Канье Уэста, который высказался в поддержку Путина и Гитлера.

После скандальных заявлений исполнителя от него отвернулись многие поклонники, а в Сети поднялась волна хейта в его адрес. Ответила на высказывания Уэста и Астафьева.

"Как каньеуэсту все же подходит костюм г*ндона! Предлагаю пигодогам черные целлофановые плащи — стильно и удобно", — написала певица.

Также Даша попрощалась с Уэстом в Twitter, ведь после таких речей владелец соцсети Илон Маск заблокировал его аккаунт.

Напомним, что скандал вокруг Канье Уэста возник после того, как рэпер в интервью с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом назвал себя "нацистом" и выразил симпатию Адольфу Гитлеру. Кроме того, Канье заявил, что он "очень пропутинский и пророссийский" и считает, что Америка "отказалась от традиционных ценностей и приняла сатанизм".

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