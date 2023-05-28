Даша Астафьева показала, как на полу в коридоре спала во время ночной атаки на Киев

Певица и волонтер Даша Астафьева, как и большинство киевлян сегодня, ночевала в укрытии.

В ночь на 28 мая российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине "Шахедами", поэтому в столице было громко.

На своей странице в Instagram Даша показала, как скрывалась от опасности в коридоре своего дома между двумя стенами вместе со своим любимым и домашними любимцами. Певица расстелила на полу одеяла и подушки, где и пыталась уснуть.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

После тяжелой ночи Астафьева эмоциньо высказалась в адрес окупантов и пожелала им пройти из-за того, что сегодня испытывают украинцы.

"Я желаю ада каждые парашской рожи, и всем, кто до сих пор не понял, что они — величайшее всемирное зло, и не надо их здесь! Пока вы слушаете, общаетесь, позволяете им быть среди нас, жизнь будет одним страшным днем", — написала Даша.

Напомним, что 28 мая по Киеву было выпущено рекордное количество иранских дронов, а именно более 40 БПЛА. Украинские звезды также отреагировали на циничный обстрел Россией мирных украинских городов.

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