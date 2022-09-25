Даша Астафьева показала, как раздавала еду бабушкам и дедушкам на Дорогожичах в Киеве

Певица и модель Даша Астафьева с началом полномасштабного вторжения России в Украину, осталась в Киеве и активно волонтерит.

На этот раз Даша Астафьева сделала доброе дело и приняла участие в акции "Обід без бід" благотворительного фонда "Життєлюб".

Каждый день в рамках акции "Обід без бід" волонтеры бесплатно раздают горячую еду тем, кто в этом больше всего нуждается — бабушкам и дедушкам. Акция проходит на семи локациях и на одной из них появилась и Даша.

Астафьева помогала раздавать еду пожилым людям. Фото и видео с этого мероприятия артистка поделилась в Instagram:

"Я оставлю это здесь, чтобы вы все иногда только представили, как бы было без тех, кто делает добрые дела именно в физическом смысле. Это не упрек Интернет-войскам. Но многим из нас надо унять свое эго. Идти и помогать! "Обід без бід" ежедневно раздает горячую еду 1400 Ба и Де на семи локациях в разных районах Киева. На днях я раздавала обеды Ба и Де на Дорогожичах", — рассказала Астафьева.

Для просмотра фото и видео листайте влево

Также исполнительница призвала всех неравнодушных присоединяться и помогать кто как может – физически или донатами.

Напомним, на днях Даша Астафьева обратилась к россиянам, показав фото освобожденного из плена "азовца". Исполнительница наглядно показала, как выглядят украинские военные после российского плена и солдаты РФ, которых якобы "били и морили голодом в Украине".

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