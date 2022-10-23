Даша Астафьева показала себя в детстве с родителями и поздравила их с днем рождения

Украинская певица и модель Даша Астафьева вспомнила свое детство.

На странице в Instagram знаменитость разместила архивное фото, на котором изображена еще совсем маленькой вместе со своими родителями. Как поделилась Даша, сегодня, 23 октября, ее родители Ирина Анатольевна и Виктор Геннадиевич празднуют день рождения.

По этому случаю Астафьева и показала семейные фотографии и адресовала маме и папе теплые слова:

"С именинниками. Какое счастье быть ребенком таких веселых и красивых людей! Люди меня часто спрашивают "как". Даже на этом фото видно "как" и "почему". Поймут конечно не все. Но это и делает нас незаурядными. Живите в мире, даже в эти темные времена. Потому что для меня вы и есть Мир и Дом. И все, ради чего я здесь остаюсь. Пусть все родители будут здоровыми и рядом. С днем рождения папа и мама. Я люблю вас. Мы обязательно победим! Благодарю вас за все", — написала Даша.

Даша Астафьева с родителями / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева с родителями / Фото: instagram.com/da_astafieva

В свою очередь, поклонники артистки присоединились к поздравлениям: "Боже, какое волшебное фото, какие прекрасные родители", "желаю здоровья вашим родителям! Теперь понятно, в кого вы такая красивая", "Счастья, здоровья и мирного неба родителям, чтобы было множество поводов радоваться за дочь!".

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