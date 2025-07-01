Даша Астафьева показала свои "ужасные" фото: "Смотрю на это и пускаю слезу"

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица и модель Даша Астафьева показала свои "ужасные" фото.

Исполнительница поделилась, что недавно узнала о явлении "отложенной красоты". Это когда в моменте внешность кажется непривлекательной, а с годами все выглядит совсем по-другому. В частности, в Instagram артистка опубликовала серию архивных фотографий. Певица призналась, что раньше их не показывала, ведь не считала себя там привлекательной. С течением времени Даша Астафьева снова пересмотрела снимки и сейчас она воспринимает все совсем по-другому.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

"Тогда я придирчиво искала в себе изъяны. "Торчит ухо забавно", "усы, как у дяди Джерри", "а тут подбородок сумоиста", "просто не очень". Сейчас смотрю на это "не очень" и пускаю сдержанную слезу", - говорит исполнительница.

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Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Артистка предполагает, что с явлением "отложенной красоты" еще столкнется. Впрочем, исполнительница решила сделать первый шаг и поделиться архивными фото. Певица советует не относиться к себе придирчиво, а принимать изменения, именно нынешние состояния, ведь с годами все будет выглядеть совсем по-другому.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

"Мне очень хочется, чтобы каждая и каждый смотрели на себя глазами не других, а себя - только себя будущих. Будьте с собой ласковы. Попробуйте почувствовать уже сейчас к себе то, что чувствуете к старым фотографиям. Это же все равно случится, зачем откладывать эту нежность? Посмотрите на свежие фотографии и скажите: "Ну какая цаца!". Объективно моложе мы уже не станем", - отметила исполнительница.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Напомним, недавно Даша Астафьева показывала, как выглядела до популярности. Исполнительница делилась своим фото с выпускного.