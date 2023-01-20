Даша Астафьева показала теплую встречу с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева встретилась с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который пережил российский плен.

Неожиданная встреча артистки и морского пехотинца состоялась прямо в центре столицы. Улыбающейся фотографией с военным в Киеве знаменитость поделилась в сторис в Instagram. Однако детали встречи Даша не рассказывала.

"Наш герой, чудо-Миша", — подписала совместное фото с Диановым Астафьевым.

Даша Астафьева и Михаил Дианов

В свою очередь, защитник также опубликовал на своей странице в социальной сети общий кадр с певицей и отметил, что был рад встрече с ней.

"Невероятная встреча с невероятной красавицей!", — написал под фотографией Дианов.

Даша Астафьева и Михаил Дианов / Фото: instagram.com/dianovmiha

Ранее Даша Астафьева вспомнила забавную историю, как во время войны нахлынула и решила записать видеосообщение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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