Даша Астафьева показала украинца, который перевел 60 млн долларов на ВСУ

Мужчина самостоятельно с начала полномасштабной войны России против Украины перевел немалую сумму средств для украинских защитников.

С 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение на территории Украины, украинцы сплотились и стали помогать друг другу.

В частности, они начали донатить немалые суммы для украинских защитников и переселенцев. К примеру, Олег Крот самостоятельно перевел на помощь ВСУ 60 миллионов долларов и даже не афишировал это.

Украинская певица Даша Астафьева, которая и сама активно занялась волонтерством, решила, что о мужчине должна знать вся страна. Поэтому исполнительница показала его в своем Instagram и рассказала о его вкладе для победы Украины.

Даша Астафьева и Олег, который перевел 60 млн долларов для ВСУ / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Знакомлю вас с людьми, которых должна знать страна! Олег Крот – украинец, который с начала вторжения задонатив 60 млн долларов на ВСУ. Молча. Обожаю айтишников. Увидите на улице – поблагодарите и обнимите", — написала артистка.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы, которые могут это сделать, собирают деньги и переводят на помощь. В День Независимости Kalush Orchestra анонсировал благотворительный сбор средств – с каждого по 24 гривны. Упорство украинцев восхищает, ведь только за полдня они сумели собрать два миллиона гривен.

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