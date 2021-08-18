Даша Астафьева полностью обнажилась посреди озера на мистическом фото и засветила сосок

Звезда восхитила необычным кадром.

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева устроила новую эффектную фотосессию.

На странице в Instagram модель поделилась мистическим снимком, на котором предстала полностью обнаженная посреди озера. Так, в кадре звезда якобы стоит у водных растений, а ее тело обматывают руки и длинные лианы. Звезда выглядит расстроенно и загадочно и прикрывает руками грудь. Артистка засветила сосок и стройную талию.

instagram.com/da_astafieva

В посте Астафьева подумала о том, что человеку иногда надо вернуться назад и не жалеть об этом.

"Есть поступки, как сто шагов назад… Одинаковая длина на планы , принципы и мысли. Заветная сотка, к которой ты не всегда готов. Несешься, думаешь - я спасусь, так будет легче! Сто шагов, за каждый из которых тебе придётся просить прощения. У себя. У того, кто сделал больно тебе. У тех, всех, кому сделал больно ты. Захлёбываясь, возвращаться казалось бы в никуда, на носочках, прихрамывая. Если решился, сделай эти сто шагов назад, не жди прощения и не оправдывайся… Назад плывут даже корабли, которые сбились с курса. А как вернёшься - найдёшь и продолжишь, не бери с собой чужих", — написала артистка.

В комментариях сторонники выразили свое восхищение по поводу откровенного фото.

Какое фото! Это просто вау!

Невероятно красиво

Невозможно круто

Напомним, ранее Даша Астафьева засветила пышную грудь в цветастом купальнике. Звезда поделилась откровенной фотографией.

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