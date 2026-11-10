Даша Астафьева получила престижную государственную награду от Зеленского: за что наградили певицу

Даша Астафьева

Реклама

Украинская певица, модель и телеведущая Даша Астафьева стала кавалеркой ордена княгини Ольги III степени. Соответствующее государственное отличие ей присвоил президент Украины Владимир Зеленский.

Указ №1100/2026 был обнародован на официальном сайте главы государства 9 ноября. Согласно документу, Астафьеву отметили вклад в развитие украинской культуры и искусства, творческие достижения и профессиональное мастерство. Среди ее достижений в указе также упомянули волонтерство и основание книжного приложения UnderBook.

Реклама

«За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства постановляю: наградить орденом княгини Ольги III степени Астафьеву Дарью Викторовну UnderBook», — говорится в указе.

Реклама

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Радостной новостью Даша уже поделилась со своими подписчиками в Instagram. Знаменитость вышла на связь и показала искренние эмоции после получения награды. В то же время, подробностей о награждении пока не раскрывала.

Напомним, в последнее время Астафьева активно развивает книжное приложение UnderBook, занимается волонтерством и участвует в культурных проектах. В этом году она также стала голосом радиодиктанта национального единства.

Напомним, недавно актер Егор Козлов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Его жена рассказала, как его мобилизовали прямо на улице.

Новости партнеров