ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1156
Время на прочтение
1 мин

Даша Астафьева получила престижную государственную награду от Зеленского: за что наградили певицу

В президентском указе перечислили заслуги певицы и волонтера.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Даша Астафьева

Даша Астафьева

Украинская певица, модель и телеведущая Даша Астафьева стала кавалеркой ордена княгини Ольги III степени. Соответствующее государственное отличие ей присвоил президент Украины Владимир Зеленский.

Указ №1100/2026 был обнародован на официальном сайте главы государства 9 ноября. Согласно документу, Астафьеву отметили вклад в развитие украинской культуры и искусства, творческие достижения и профессиональное мастерство. Среди ее достижений в указе также упомянули волонтерство и основание книжного приложения UnderBook.

«За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства постановляю: наградить орденом княгини Ольги III степени Астафьеву Дарью Викторовну UnderBook», — говорится в указе.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Радостной новостью Даша уже поделилась со своими подписчиками в Instagram. Знаменитость вышла на связь и показала искренние эмоции после получения награды. В то же время, подробностей о награждении пока не раскрывала.

Напомним, в последнее время Астафьева активно развивает книжное приложение UnderBook, занимается волонтерством и участвует в культурных проектах. В этом году она также стала голосом радиодиктанта национального единства.

Напомним, недавно актер Егор Козлов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Его жена рассказала, как его мобилизовали прямо на улице.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie