Даша Астафьева посетила родной город и восхитила, как ее встретили родные: "До слез"

Артистка поделилась эмоциями от поездки.
Украинская певица и модель Даша Астафьева показала долгожданную поездку в родной город Покров.
Так, знаменитость приехала в Днепропетровскую область погостить у родных. Не упуская случая, Даша посетила места, где раньше бывала значительно чаще. И в своем фотоблоге поделилась уютной атмосферой. В частности, модель попозировала без капли макияжа в шапке на фоне поля и показала, чем ее угощали близкие.
"Дома ах*енно", — эмоционально поделилась впечатлениями звезда.
В комментариях публикации Астафьевой фаны отметили, что этой серией фото ей полностью удалось передать семейную атмосферу и теплоту воспоминаний. В то же время земляки певицы начали делиться своими и поддерживать артистку.
- Королева Никопольщины
- О, Чертомлык. Недалеко от моего дома, города, полуразрушенного обстрелами
- Даша, чувствуется ваша душа
- Боже, до слез. Мои в Никополе
Напомним, недавно певица Камалия рассекретила, вернется ли она с дочерьми в Украину из Лондона в канун новогодних праздников. К тому же показала, как семья украсила их дом за границей.
Читайте также:
- Наталья Могилевская засветила интерьер своего дома и показала, как проходит ее утро
- Названо имя ведущего церемонии "Оскар-2025": им станет известеный 61-летний комик
- Актер Богдан Бенюк объяснил, как решить языковой вопрос и перейти на украинский