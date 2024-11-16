Даша Астафьева посетила родной город и восхитила, как ее встретили родные: "До слез"

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала долгожданную поездку в родной город Покров.

Так, знаменитость приехала в Днепропетровскую область погостить у родных. Не упуская случая, Даша посетила места, где раньше бывала значительно чаще. И в своем фотоблоге поделилась уютной атмосферой. В частности, модель попозировала без капли макияжа в шапке на фоне поля и показала, чем ее угощали близкие.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева у родных / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Дома ах*енно", — эмоционально поделилась впечатлениями звезда.

В комментариях публикации Астафьевой фаны отметили, что этой серией фото ей полностью удалось передать семейную атмосферу и теплоту воспоминаний. В то же время земляки певицы начали делиться своими и поддерживать артистку.

Королева Никопольщины

О, Чертомлык. Недалеко от моего дома, города, полуразрушенного обстрелами

Даша, чувствуется ваша душа

Боже, до слез. Мои в Никополе

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, недавно певица Камалия рассекретила, вернется ли она с дочерьми в Украину из Лондона в канун новогодних праздников. К тому же показала, как семья украсила их дом за границей.

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