Даша Астафьева пошла за грибами и потерялась в карпатском лесу: "Четыре часа блужданий"

Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о случившейся с ней курьезной ситуации во время поездки в карпатский лес.

Знаменитость отправилась насладиться осенней природой и собрать грибов вместе со своим загадочным любимым, однако во время прогулки по лесу что-то пошло не по плану. Как рассказала Даша в своих сторис в Instagram, они потерялись и четыре часа пытались найти дорогу назад.

Астафьева поделилась своим фото в дождевике и с рюкзаком среди леса с подписью: "Это я еще не знаю, что потерялись и впереди четыре часа блужданий".

Фото: instagram.com/da_astafieva

Во время прогулки певица даже не подозревала, что они могли сбиться с маршрута. Так что спокойно собирала грибы и делала веселые фото.

"Здесь тоже даже не подозреваю, что нет времени на грибы...", – подписала еще один кадр Астафьева.

Фото: instagram.com/da_astafieva

После инцидента певица поделилась со своими подписчиками своими советами, как действовать в таких ситуациях. Да, Даша посоветовала не расстраиваться и искать тропы, а также собрать съедобные ягоды.

"Главное, не останавливаться, искать тропы. И есть! Все, что можно! Особенно, если не завтракал. Даже не умывался и зубки не чистил", — поделилась певица.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Фото: instagram.com/da_astafieva

Также звезда заметила, что залог успеха в таком случае также будет иметь хороших товарищей рядом.

"Вывод один — иметь хорошую команду. Найти того, кто и в зарослях, и по жизни будет вести, помогать, поддерживать, спасать и возвращать", — написала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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