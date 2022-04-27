Даша Астафьева после разрыва с женихом закрутила новый роман: "Я очень счастлива"

Даша Астафьева после разрыва с женихом закрутила новый роман: "Я очень счастлива"

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева рассказала о своих новых отношениях.

Артиста призналась, что после разрыва с женихом, бизнесменом Артемом Кимом, закрутила новый роман.

К слову, артиста после последних отношений решила больше не делиться подробностями личной жизни, но Даша отметила, что сейчас она счастлива.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

"После последних моих отношений я себе сказала, что не буду ничего рассказывать. Но я скажу так: я сейчас очень счастлива. Я чувствую себя любимой и настоящей женщиной", — рассказала Даша "Зірковому шляху".

Напомним, о том, что Даша Астафьева разорвала отношения с бизнесменом Артемом Кимом, стало известно в конце октября прошлого года. Пара вместе была с 2016 года, вместе посещала дни рождения друзей, путешествовала и планировала свадьбу.

Но в августе 2017 года Кима задержали детективы НАБУ вместе со специальной антикоррупционной прокуратурой. Он подозревается в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн во время тендера на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Это дело тянется с 2012 года. Тогда директором Южноукраинской АЭС был отец Артема Виссарион. Сам Ким на предприятии официально не работал. Отец Кима и сам Артем проходят по делу как подозреваемые.

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