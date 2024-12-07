Даша Астафьева после слухов о пополнении в семье показалась на свежих фото: "Я беременна"

Украинская певица и модель Даша Астафьева мастерски ответила на слухи о своей беременности.

В своем фотоблоге звезда показала серию новых красноречивых фото. На изображениях стройная Даша позирует в стильном образе, состоящем из пиджака, лосин и каблуков. Дополняет образ яркий макияж. Таким образом блогерша дала всем понять, что все ее предыдущие предписанные беременности, это было дело хорошего ракурса.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

К тому же в своей публикации Даша с юмором опровергла схожие слухи о будущем пополнении в семье, написав: "Я беременна. В очередной раз без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым н*х*й делать уже сколько лет подряд", — написала Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

В комментариях поддержали знаменитость и сделали ряд комплиментов.

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Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк тоже не сдержала эмоций. Так, звезда раскрыла мошенника, который пользовался ее именем, и публично обматерила его, раскрыв схему обмана.

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