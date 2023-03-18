Даша Астафьева повеселила неожиданным сюрпризом от бойфренда: "Весит 40 кг"

Певица и волонтер Даша Астафьева привыкла к вниманию от мужчин, однако ее бойфренд знает, как точно удивить свою любимую.

На днях избранник исполнительницы преподнес ей неожиданный сюрприз. Как рассказала Даша в своих соцсетях, парень позвал ее во двор, где ждал огромный улов – 40-килограммовый толстолоб.

"Мой: "А иди я тебе что-то большое покажу." Иду. Выводит во двор: Толстолобик. 40 кг", — рассказала Даша.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Удивленное лицо Астафьевой поклонники увидели на фотографии, которую она также добавила к своему посту. Также в комментариях фаны подшутили ситуацию и отметили, что такой подарок своей любимой мог сделать только настоящий мужчина.

Ну на толстолоба позвать мог только настоящий мужчина!

Это так романтично.

Даша, вы ему скажите, пусть сам теперь и чистит!

Отметим, что Даша и сама очень любит рыбачить. Время от времени певица делится в соцсетях своими достижениями с удочкой.

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