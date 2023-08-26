Даша Астафьева призналась, что Потап и Светлана Лобода заблокировали ее в соцсетях

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева призналась, что оказалась в "черном списке" у некоторых из своих коллег по цеху.

Так, как оказалось, рэпер Потап и певица Светлана Лобода решили заблокировать исполнительницу в соцсетях. А все потому, что она раскритиковала их действия во время войны. Особенно от Даши "досталось" Лободи, которая в свое время активно строила карьеру в РФ и лишь после 24 февраля вспомнила о своей родной стране.

"Вы посмотрите как Лобода насильно лезет. Ни одна аудитория не хочет ее видеть. Если она жила в России, то не будут ее здесь насильно любить", — высказалась Астафьева в программе "Невероятная правда о звездах".

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Коллегам мысль Астафьевой показалась оскорбительной, поэтому они сразу ограничили ее в Сети. Угроз или предупреждений Даша не получала, а получила сообщение от продюсерки с просьбой не трогать других звезд.

"Потап и Лобода меня заблокировали. Никто мне не угрожал. Попросили меня. Недавно написала продюсер и попросила не говорить об артистах", — рассказала певица.

Потап

Напомним, что недавно Даша Астафьева откровенно ответила на вопрос о личной жизни и призналась, почему до сих пор у нее нет детей.

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