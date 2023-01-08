Даша Астафьева призналась, готова ли продавать свои обнаженные фото ради благотворительности

Певица и волонтер Даша Астафьева ответила, при каких условиях готова выставить на продажу свои обнаженные фотографии.

Даша из тех, кто не стесняется демонстрировать публике красоту своего тела и сексуальность. Таким контентом, как поделилась исполнительница, она не пытается заработать средств или собрать побольше лайков, для нее это вид искусства.

Астафьева призналась в интервью Петру Заставному, что никогда даже не получала деньги за свои обнаженные глянцевые фотосессии.

"Ни одна моя обнаженная фотография не оплачивалась. Это магия этих фотографий. Эти фотографии — это был творческий взгляд на реальность, на современность, на отношение к своему обнаженному телу. Вот я такая, я так отношусь к тому, что голый человек может быть чувственным и не иметь никакого негативного подтекста. И тем самым приобщаться к какому-то мировому искусству, к классическим картинам, к видению смешного в сексуальном", — поделилась певица.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Впрочем, Даша очень скептически относится к новой "фишке" делиться обнаженными фото на разных платформах за деньги. По мнению звезды, это обесценивает красоту.

"Сейчас тренд, что ты можешь продавать фотки, тебе будут донатить. Но это совсем трэш, я отрицательно к этому отношусь. Потому что теряется смысл искусства, обнаженного тела, это делается на количество, не на качество. Для меня фото обнаженного тела, которые продают — это не красиво", — заявила Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

По словам Даши, она не осуждает девушек, которые таким образом зарабатывают средства для ВСУ. Впрочем, певица не уверена, согласилась ли выставить свое фото на аукцион ради благотворительности.

"Надо подумать, посмотреть, кто фотограф, как он будет видеть это. Это очень важно. Это такая квинтэссенция магии, сочетание видения фотографа. Меня очень людей хотели сфотографировать, но это все заканчивалось, потому что на вопрос "Как ты это видишь?", мне говорили: "Ну так артово, ты голая на строительстве, тебе холодно, грязью обмажем. Но так точно, нет, спасибо", — сказала Даша.

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