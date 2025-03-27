Даша Астафьева призналась, почему перестала петь и вернется ли на сцену: "Очень много предложений"

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее отреагировала на слухи о своей беременности, призналась, почему прекратила петь и вернется ли еще на сцену.

Артистка с началом полномасштабной войны не выпускает новых песен и не дает концертов. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко исполнительница объяснила, что в ее жизни просто изменились цели, планы, род деятельности. Кроме того, у Даши Астафьевой больше нет желания фокусироваться на том творчестве, которым она занималась до начала полномасштабной войны.

"Это нельзя пролистать. Я считаю, что я расту и в жизни меняются и деятельность, и цели, и планы. Сейчас у меня немного изменились планы, я не хочу петь. Я не чувствую в себе желания двигать тот контент, который я двигала до полномасштабного вторжения", — признается артистка.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Впрочем, певица говорит, что всю ту творческую деятельность, которой она занималась до начала полномасштабной войны, нельзя просто так взять и пролистать. Даша Астафьева признается, что ее зовут и на концерты, и завести мероприятия, и продюсеры предлагают сотрудничество. Сама же исполнительница пока что на это не настроена. Также артистка признается, что боится пробовать что-то новое.

"Очень много предложений, постоянно предложения. Предлагают петь, предлагают выступить за любую сумму, предлагают вести мероприятия. Но, честно говоря, я такой человек, скажем так, олдскул. Я очень боюсь пробовать что-то новое", — говорит исполнительница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Напомним, ранее Даша Астафьева призналась, как влюбилась в своего бойфренда. Также артистка поделилась, какие отношения у нее сложились с его семьей.

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