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Даша Астафьева призналась, почему у нее нет детей и почему она не выходит замуж

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Даша Астафьева призналась, почему у нее нет детей и почему она не выходит замуж

Даша Астафьева

Артистка находится в отношениях с парнем моложе ее.

Украинская певица и модель Даша Астафьева впервые рассказала, почему у нее нет детей и почему она не торопится выходить замуж.

В программе "Слава+" артистка поделилась, что уже в первых своих отношениях она хотела родить ребенка. Однако все ее романы заканчивались печально. Однажды артистка даже отчаялась и хотела сделать процедуру ЭКО, впрочем, ее отговорила подруга.

Сейчас говорит, Астафьева, она очень счастлива в отношениях со своим бойфрендом, с которым познакомилась во время войны и с которым живет вместе. Их отношения Даша называет "высокими" и не скрывает что готова любимому родить ребенка:

"Я очень счастлива. У меня было письмо своему мужчине. Я его в прошлом году открыла. Смотрю, оно вообще не соответствует... Два или три пункта отвечает. А сейчас даже лучше, чем в том письме. Я писала, чтобы он меня понимал, чтобы он меня не обижал, не ревновал. Я сейчас об этом даже не думаю. У нас настолько высокие отношения", – призналась певица.

Даша Астафьева не хочет показывать своего бойфренда, потому что это по ее мнению
Даша Астафьева не хочет показывать своего бойфренда, потому что это по ее мнению "не ко времени" / Фото: instagram.com/da_astafieva

Вместе с тем Даша поделилась, что она ждет того состояния, чтобы захотеть родить. Сейчас, по словам звезды, из-за нервов у нее есть определенные проблемы со здоровьем:

"Есть вопрос к здоровью. Как у меня оказалось, что очень многое от нервов, как бы это банально и по-советски ни звучало. Так у меня по здоровью все супер. Бери и рожай. Нет вот этого состояния", – объяснила Астафьева.

Также исполнительница честно призналась, получала ли предложение от своего избранника:

"Мне не делали предложение, но мы говорили о том, что у нас действительно серьезные отношения. И что при определенных условиях то, что хочется сделать, переносится. Я ни в коем случае не отмазываюсь. Потому что это из уст 38-летней Даши Астафьевой выглядит, будто я отмазываюсь. Нет. Я и сама сейчас понимаю, что ты не хочешь ничего. Ты не можешь гулять, праздновать, когда ты видишь, что люди умирают каждый день. Я не могу праздновать и делать что-то личное, когда умирает вся страна каждый день ", – сказала Астафьева.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева поделилась подробностями отношений с бойфрендом, который младше ее. Также артистка призналась, почему родные возлюбленного были против их романа.

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Дата публикации
Просмотры
3841
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