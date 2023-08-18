Даша Астафьева призналась, почему у нее нет детей и почему она не выходит замуж

Украинская певица и модель Даша Астафьева впервые рассказала, почему у нее нет детей и почему она не торопится выходить замуж.

В программе "Слава+" артистка поделилась, что уже в первых своих отношениях она хотела родить ребенка. Однако все ее романы заканчивались печально. Однажды артистка даже отчаялась и хотела сделать процедуру ЭКО, впрочем, ее отговорила подруга.

Сейчас говорит, Астафьева, она очень счастлива в отношениях со своим бойфрендом, с которым познакомилась во время войны и с которым живет вместе. Их отношения Даша называет "высокими" и не скрывает что готова любимому родить ребенка:

"Я очень счастлива. У меня было письмо своему мужчине. Я его в прошлом году открыла. Смотрю, оно вообще не соответствует... Два или три пункта отвечает. А сейчас даже лучше, чем в том письме. Я писала, чтобы он меня понимал, чтобы он меня не обижал, не ревновал. Я сейчас об этом даже не думаю. У нас настолько высокие отношения", – призналась певица.

Даша Астафьева не хочет показывать своего бойфренда, потому что это по ее мнению "не ко времени" / Фото: instagram.com/da_astafieva

Вместе с тем Даша поделилась, что она ждет того состояния, чтобы захотеть родить. Сейчас, по словам звезды, из-за нервов у нее есть определенные проблемы со здоровьем:

"Есть вопрос к здоровью. Как у меня оказалось, что очень многое от нервов, как бы это банально и по-советски ни звучало. Так у меня по здоровью все супер. Бери и рожай. Нет вот этого состояния", – объяснила Астафьева.

Также исполнительница честно призналась, получала ли предложение от своего избранника:

"Мне не делали предложение, но мы говорили о том, что у нас действительно серьезные отношения. И что при определенных условиях то, что хочется сделать, переносится. Я ни в коем случае не отмазываюсь. Потому что это из уст 38-летней Даши Астафьевой выглядит, будто я отмазываюсь. Нет. Я и сама сейчас понимаю, что ты не хочешь ничего. Ты не можешь гулять, праздновать, когда ты видишь, что люди умирают каждый день. Я не могу праздновать и делать что-то личное, когда умирает вся страна каждый день ", – сказала Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева поделилась подробностями отношений с бойфрендом, который младше ее. Также артистка призналась, почему родные возлюбленного были против их романа.

Читайте также: