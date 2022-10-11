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Даша Астафьева прокомментировала обстрелы оккупантами Киева: "Моей улицы нет"

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Даша Астафьева прокомментировала обстрелы оккупантами Киева: "Моей улицы нет"

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица и модель Даша Астафьева рассказала о последствиях вчерашних вражеских обстрелов Украины.

Исполнительница Даша Астафьева прокомментировала массированные обстрелы Россией Киева.

В Instagram-stories знаменитость поделилась постом пользователя, который рассказывал о последствиях вражеских атак и опубликовал фотографии из парка Шевченко.

Астафьева поделилась, что вражеские обстрелы непосредственно коснулись ее. Оккупанты повредили улицу, где она живет.

"Моей улицы нет. Спасибо всем, кто искал и предложил помощь. Мои люди всегда есть", — прокомментировала Даша.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Впоследствии певица эмоционально обратилась к россиянам. Знаменитость призвала ей уходить из Украины, ведь Россия проигрывает в этой войне.

"Охрана у нас что надо. Уходите из Украины, сволочи. Вам все равно уже п*зда", — эмоционально написала Астафьева.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

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