Даша Астафьева прокомментировала обстрелы оккупантами Киева: "Моей улицы нет"

Певица и модель Даша Астафьева рассказала о последствиях вчерашних вражеских обстрелов Украины.

Исполнительница Даша Астафьева прокомментировала массированные обстрелы Россией Киева.

В Instagram-stories знаменитость поделилась постом пользователя, который рассказывал о последствиях вражеских атак и опубликовал фотографии из парка Шевченко.

Астафьева поделилась, что вражеские обстрелы непосредственно коснулись ее. Оккупанты повредили улицу, где она живет.

"Моей улицы нет. Спасибо всем, кто искал и предложил помощь. Мои люди всегда есть", — прокомментировала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Впоследствии певица эмоционально обратилась к россиянам. Знаменитость призвала ей уходить из Украины, ведь Россия проигрывает в этой войне.

"Охрана у нас что надо. Уходите из Украины, сволочи. Вам все равно уже п*зда", — эмоционально написала Астафьева.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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