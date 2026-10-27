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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Даша Астафьева прямо в эфире Радиодиктанта эффектно ответила хейтерам фразой из известного хита

Певица вспомнила свой дуэт с Курганом & Агрегатом и демонстративно бросила ручку на стол.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Даша Астафьева

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева эффектно ответила критикам во время Радиодиктанта национального единства 2026.

Как известно, Астафьева в этом году присоединилась к традиционной языковой акции и читала диктант в эфире «Украинского Радио». Текст под названием «Лист, який не закінчується» создал писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь. Вместе с певицей его читал учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

После прочтения ведущая поинтересовалась у чтецов, в том числе и Астафьевой, ее впечатлениями. В ответ артистка решила обратиться к тем, кто критиковал ее участие в языковой акции из-за прошлой модельной карьеры. Она поставила на место хейтеров с короткой, но выразительной фразой, демонстративно бросив ручку на стол.

«Хочу сказать всем своим гейтерам: „Встав і вийшов“», — заявила с юмором Даша.

Очевидно, что фраза певицы оказалась отсылкой к песне «Вчителька», которую она в свое время записала вместе с группой Курган & Агрегат. Артисты также выпустили провокативный клип, в котором Астафьева предстала в образе соблазнительной учительницы.

Почему Дашу Астафьеву критиковали за чтение Радиодиктанта

В преддверии участия певицы в Радиодиктанте в соцсетях разгорелись дискуссии из-за ее прошлого. В частности, некоторые пользователи упрекали артистку в том, что раньше она снималась обнаженной для популярного мужского глянца, а теперь читает украинцам диктант национального единства.

Однако Астафьева не стала громко оправдываться или отступать назад, потому что вместо нее все объяснила ее нынешняя деятельность. Дело в том, что во время войны певица посвятила себя культурной и социальной миссии. Она активно помогает ВСУ и занимается развитием приложения с электронными книгами. Редакция сайта ТСН.ua ранее уже рассказывала, какой была карьера Астафьевой и чем сейчас она живет и занимается во время войны.

Напомним, радиодиктант национального единства ежегодно объединяет украинцев в Украине и за границей вокруг украинского языка. Участие в нем принимают представители разных профессий и поколений, а сама акция призвана популяризировать наш язык, грамотность и поддерживать чувство единства.

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