Даша Астафьева раскрыла, чем ее покорил мужчина и какие у нее сложились отношения с его семьей

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассекретила, сколько встречается со своим возлюбленным и какие у нее сложились отношения с его семьей.

Исполнительница не скрывает, что не одинока. Однако об отношениях знаменитость рассказывает неохотно. Но в интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка открыла занавес личной жизни. Даша Астафьева призналась, что уже более трех лет находится в отношениях с возлюбленным, а их судьбоносная встреча состоялась прямо в спортзале. Для знаменитости было важно то, что он не воспринимал ее как известную певицу и модель Playboy. Именно этим ее и покорил избранник.

"Более трех лет (в отношениях – прим. ред.). Мы познакомились вообще очень случайно в спортзале. И вот честно, как в кино. Все завертелось. Я думаю, что он не углублялся в мое творчество, и я очень этому радуюсь, потому что для меня важно, что есть люди в жизни, которые не воспринимают меня как Даша с Nikita или Даша с обложки Playboy", – делится знаменитость.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Также исполнительница рассказала об отношениях с семьей супруга. Артистка тепло отзывается о родных. В частности, певица признается, что семья имеет для нее важное значение. С появлением в жизни возлюбленного – круг родных людей Даши Астафьевой увеличился. Знаменитость говорит, что для нее важно, что рядом есть близкие, которые поддержат.

"Мне вообще кажется, что семьи – это основа. И я радуюсь, что есть близкие со стороны моего мужчины, которых у меня уже нет. У меня нет дедушки, а со стороны мужчины есть и бабушка, и дедушки. Я считаю, что это очень важно для человека, иметь поддержку близких людей", — делится знаменитость.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская высказалась об отношениях с возлюбленным. Артистка призналась, женаты ли они официально. Также исполнительница ответила, что ее возмущает в отношениях.

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