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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Даша Астафьева рассекретила свое настоящее имя в паспорте: как на самом деле зовут артистку

Актрису постоянно называют Дашей или Дарьей, однако это ее ненастоящее имя.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Даша Астафьева

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и основательница книжного приложения Даша Астафьева объяснила, какое имя действительно записано в ее документах.

Об этом артистка рассказала «Суспільне Культура». В ходе разговора ведущий подкаста Альберт Цукренко неожиданно назвал гостю Одаркой. Астафьева не стала возражать против такого обращения, но сразу уточнила, как ее действительно зовут.

«Одарка? Пусть будет. Вообще-то я по паспорту Дария, но для тебя готова быть Одаркой», — с юмором ответила певица.

Оказалось, что даже привычное для многих Дарья тоже не совсем соответствует паспортному варианту звезды. По словам артистки, ее официальное имя — Дария, причем ударение нужно ставить на второй слог. Чтобы объяснить правильное произношение, она сравнила его с именем Мария.

Даша Астафьева / © пресс-служба MONATIK

Даша Астафьева / © пресс-служба MONATIK

«Дария — как Мария», — подчеркнула Астафьева.

Ведущий также поинтересовался, не хотела ли артистка когда-нибудь сменить имя на Одарку. Однако она призналась, что всю жизнь привыкла быть Дарией, хотя для публики избрала более короткую и более «народную» форму.

«Не убедили, потому что я всю жизнь Дария. Просто мне кажется, что Даша — это немного такое, ближе к людям имя. Не потому, что я люблю Россию», — отметила знаменитость.

Итак, сценическое имя Даша Астафьева использует как привычную для аудитории форму своего настоящего имени, тогда как в паспорте она записана как Дария с ударением на второй слог.

Напомним, недавно Даша Астафьева раскрыла подробности личной жизни и как ощущается разница в 13 лет с ее бойфрендом.

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