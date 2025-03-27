Даша Астафьева рассекретила свое самое большое достижение во время войны

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее рассказала о совместном бизнесе с возлюбленным, рассекретила свое достижение во время войны.

Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что полномасштабное российское вторжение в Украину изменило ее жизненные приоритеты. Певица поняла, что иногда просто необходимо позволить себе остановиться и отдохнуть. До полномасштабной войны Астафьева постоянно и упорно трудилась. Артистка просто не позволяла себе взять передышку, зато сейчас она понимает, насколько это важно.

“Я приобрела свободу. У меня очень много лет было это ощущение, что я постоянно должна работать. Я каждый день что-то должна делать. Я каждый день должна кому-то сделать, кого-то поддержать, кого-то спасти. Сейчас я устраиваю дни, когда я занимаюсь собой. Надо делать передышки. Это жизненная необходимость, это очень важно”, — призналась певица.

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Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Кроме того, Даша Астафьева научилась радоваться простым вещам. Также исполнительница постоянно пытается открывать для себя что-то новое и пробовать овладевать разными видами активностей. В частности, возлюбленный научил Дашу управлять лодкой. Также артистка охотно изучает новые украинские слова, о которых узнает из литературных произведений и разных словарей.

“Я очень рада, что я еще могу радоваться таким простым вещам, как приготовить завтрак, попробовать приготовить что-то, чего я никогда не готовила, попробовать какое-то, возможно, не женское дело, посидеть, побыть управляющим лодки, когда мой муж ловит рыбу. Выучить новые слова, у меня есть записная книжечка, где я составляю список слов, которые я никогда не слышала”,— добавила артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Напомним, ранее Даша Астафьева призналась, почему перестала петь. Артистка также ответила, вернется ли на сцену.