Даша Астафьева рассказала, чем занимается ее бойфренд и почему его семья была против их отношений

Украинская певица и модель Даша Астафьева сегодня, 4 августа, отмечает день рождения.

Артистке исполнилось 38 лет. В преддверии своего 38-летия знаменитость представила важный и интересный проект – "UnderBooks" – приложение, в котором собраны книги только украинских авторов. Главная цель проекта – поддерживать талантливых украинских авторов, создающих украиноязычную литературу.

В программе ЖВЛ Астафьева призналась, что это приложение она создала вместе со своим бойфрендом, имя которого тщательно скрывает:

"Мы так вечером с парнем сидели, что-то слушали вместе. И потом я показала стихи, которые я когда-то начитывала. Он говорит: "У тебя такой голос, будь ты президентом, или если бы ты призывала к каким-то решительным действиям, то я, пожалуй, пошел бы за твоим голосом". Я говорю: "Это моя мечта – озвучить что-нибудь классное, нужное". Он работает в IT-сфере, он говорит: "Так давай создадим. Зачем нам ждать?". И, в итоге, мы создали то, что будет спасать украинцев", – прокомментировала Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева запустила новое приложение / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка поделилась, что бойфренд очень сильно ее поддерживает и что их отношения, завязавшиеся во время полномасштабной войны, спасли ее. Также Даша объяснила, почему она не спешит представить избранника публично:

"В прошлых отношениях я почувствовала, что нужно рассказать и это, возможно, вдохновит тех людей, которые разочаровались в отношениях и людях. И это определенно сыграло не очень хорошо для этих отношений. Поэтому сейчас все, что я могу сказать, – отношения это то, что меня спасло. То, что наши отношения перешли еще и в профессиональную сферу, мы работаем вместе. Для меня это самое большое спасение", – разговорилась знаменитость.

Даша Астафьева пока не показывает любимого полностью / Фото: instagram.com/da_astafieva

Также Даша призналась, что родные ее парня сначала скептически относились к их роману и не воспринимали Дашу. Сейчас звезда переосмыслила свою карьеру:

"Очень много было нареканий именно к моей профессии. Родные моего парня не воспринимали меня, переживали, что обо мне скажут люди. Поэтому я сейчас как никогда настроена на создание семьи, на то, чтобы развиваться вместе и быть хорошим примером для людей", – объяснила Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

По словам Даши, в певческую карьеру она возвращаться не собирается. Во-первых, из-за неудачной операции на голосовых связках Астафьева пока физически не может петь, а во-вторых, у нее изменились приоритеты:

"Я пока петь не могу. Физически это не реально. Я сейчас очень внимательно отношусь к украинскому творчеству. Я отказалась от своих песен. Я не считаю, что сейчас время для развлечений. Сегодня у меня просто не поворачивается язык и нет желания. Я постоянно представляю, как там военным… Им точно сейчас не до "Авокадо" и не до "на цепкие веревки привяжу твое тело". Ну и самой мне… я переосмыслила все. У всего есть начало и у всего есть конец", – прокомментировала Даша.

Даша Астафьева до полномасштабного вторжения / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала о разнице в возрасте с любимым и поделилась, какой у него характер.

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