Даша Астафьева рассказала о разнице в возрасте со своим бойфрендом и призналась, почему скрывает его

Украинская певица и модель Даша Астафьева не скрывает, что не одинока, однако о своем бойфренде не спешит рассказывать много чего, а тем более показывать его.

Как объяснила знаменитость, у нее уже был раньше горький опыт. Когда артистка начинала делиться подробностями личной жизни, то все шло кувырком. Сейчас Даша молчит о возлюбленном, ведь убеждена, что счастье любит тишину.

"По своему опыту я знаю, что когда ты начинаешь рассказывать о личной жизни, начинается куча проблем. Всегда появляются какие-то люди-хейтеры, которые что-то знают о твоем парне. Какой он там плохой, бандит, авантюрист, еще что-то там. Как говорят, счастье любит тишину", — рассказала артистка в подкасте Татьяны Гончаровой.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Впрочем, немного Астафьева все же может рассказать о возлюбленном. По словам артистки, бойфренд младше ее, однако эта разница в возрасте совсем не заметна. Также певице нравится, что мужчина не соперничает с ней. Даша убеждена, что ее возлюбленный – это "сказочный джентльмен".

"Это первый человек, что он настолько вежлив. Просто какой-то сказочный джентльмен. Правильное воспитание. Я поняла, что это первый мужчина, который со мной не соревнуется. Ни в чем. У нас хоть и разница в возрасте, но он всегда говорит: "Да куда, ну ты маленькая!". И это такие слова, что они тебя сразу ставят на свое место", — поделилась артистка.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, недавно старшая дочь актрисы и ведущей Елены Кравец впервые показала своего парня. 20-летняя Мария опубликовала кадр, где позировала в страстных объятиях возлюбленного.

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