Даша Астафьева рассказала об отношениях с бойфрендом во время войны и совместном бизнесе

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об отношениях с любимым мужчиной во время войны и об их совместном проекте.

Артистка познакомилась со своим бойфрендом, которого она сейчас тщательно скрывает от публики, во время полномасштабной войны. По словам Даши, возлюбленный был для нее спасительным кругом. Мужчина не дал знаменитости опустить руки, а также дал стимул двигаться дальше и пробовать в жизни что-то новое.

Даша Астафьева

"Любовь – это действительно такой процесс, который создает все самое лучшее. Так случилось и в моей жизни. Любовь меня спасла от гибели, мне кажется. Я так с первых дней полномасштабного вторжения сложила лапки и думала, что все – это конец. Отношения с моим возлюбленным… Они воплотили все самое лучшее в жизнь, чего я не могла сделать до войны… Наверное, пробудили, заверили, что надо жить, надо спасать все прекрасное в этой жизни… Я очень рад, что мы работаем вместе, мы создаем контент, мы помогаем людям, у которых нет времени или нет возможности читать литературу", — рассказала Астафьева в эфире телемарафона "Єдині новини".

Вместе с бойфрендом исполнительница запустила совместный бизнес-проект — книжное приложение UnderBooks, цель которого — ознакомить подписчиков с украинской литературой. В частности это приложение, где пользователи могут прослушать книги литературных деятелей Украины.

Даша Астафьева

По словам певицы, ей нравится работать вместе с возлюбленным. Они чувствуют себя на одной волне. Также пара не волнуется, если проект окажется неприбыльным, ведь они в любом случае сделают что-то полезное для страны.

"Я говорю: "Даже если это не выстрелит финансово, просто представь, какой мы вклад делаем в развитие нашей страны и как много нового узнаем мы", — поделилась артистка.

Этого не ожидал никто: сюрприз от Астафьевой

Напомним, недавно Даша Астафьева рассказала, кем работает ее бойфренд и почему его родные были скептически настроены по отношению к ней.

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