Даша Астафьева разоблачила измену бойфренда с ее знакомой: как звезда случайно нашла компромат

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Певица и общественный деятель Даша Астафьева откровенно рассказала об измене бывшего любимого, тайно переписывавшегося с ее знакомой.

Артистка припомнила неприятный эпизод из прошлых отношений. Тогда она даже не подозревала, что близкий человек может так его подвести. О неверности бойфренда Даша узнала совершенно случайно. Толчком к этому стала обычная бытовая ситуация и общий гаджет. Впрочем, увиденное на экране заставило ее усомниться в искренности любимого. А больше всего в этой истории ее задел выбор мужа переписываться именно с ее знакомой.

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«У нас был один на двоих iPad, и я когда-то зашла и там просто переписка с моей знакомой. Такие слова, которые переходят границу», — поделилась артистка в разговоре с Трио Разные .

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Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Однако тогда Даша не стала сразу делать окончательные выводы. По ее словам, мужчине удалось объяснить ситуацию так, чтобы она поверила его версии событий. Певица признается, что тогда была слишком доверчива и не могла представить, что любимый действительно способен ее обманывать.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Впоследствии обстоятельства сложились так, что первоначальные подозрения Астафьевой подтвердились. Артистка вспоминает, что правда открылась не сразу, а придуманные оправдания мужчины со временем утратили убедительность.

«Боже, ну я такая была чумная, мне придумывали какие-то истории, и потом все это спустя некоторое время подтверждалось. Блин, это неприятно», – эмоционально вспомнила Даша.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева получила престижную награду от Зеленского.

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