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- Гламур
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Даша Астафьева разоблачила измену бойфренда с ее знакомой: как звезда случайно нашла компромат
Артистка вспомнила, как общий планшет помог ей разоблачить неверность бойфренда и почему правда открылась не сразу.
Певица и общественный деятель Даша Астафьева откровенно рассказала об измене бывшего любимого, тайно переписывавшегося с ее знакомой.
Артистка припомнила неприятный эпизод из прошлых отношений. Тогда она даже не подозревала, что близкий человек может так его подвести. О неверности бойфренда Даша узнала совершенно случайно. Толчком к этому стала обычная бытовая ситуация и общий гаджет. Впрочем, увиденное на экране заставило ее усомниться в искренности любимого. А больше всего в этой истории ее задел выбор мужа переписываться именно с ее знакомой.
«У нас был один на двоих iPad, и я когда-то зашла и там просто переписка с моей знакомой. Такие слова, которые переходят границу», — поделилась артистка в разговоре с Трио Разные .
Однако тогда Даша не стала сразу делать окончательные выводы. По ее словам, мужчине удалось объяснить ситуацию так, чтобы она поверила его версии событий. Певица признается, что тогда была слишком доверчива и не могла представить, что любимый действительно способен ее обманывать.
Впоследствии обстоятельства сложились так, что первоначальные подозрения Астафьевой подтвердились. Артистка вспоминает, что правда открылась не сразу, а придуманные оправдания мужчины со временем утратили убедительность.
«Боже, ну я такая была чумная, мне придумывали какие-то истории, и потом все это спустя некоторое время подтверждалось. Блин, это неприятно», – эмоционально вспомнила Даша.
Напомним, ранее Даша Астафьева получила престижную награду от Зеленского.