Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Даша Астафьева резко отреагировала на слухи, что вышла замуж за богача

Даша Астафьева резко отреагировала на слухи, что вышла замуж за богача

Даша Астафьева

Поговаривают, что артистка узаконила отношения с мужчиной младше ее на 10 лет.

Украинская певица и модель Даша Астафьева резко отреагировала на слухи о том, что вышла замуж.

На днях блогер Богдан Беспалов в Сети распространил информацию, что Астафьева узаконила свои отношения с бойфрендом, которого тщательно скрывает от публики. Со ссылкой на собственные источники Беспалов проинформировал, что возлюбленный младше Астафьевой более чем на 10 лет, а также имеет хорошую прибыль, ведь работает в IT-сфере.

В свою очередь, Астафьеву информация о ее личной жизни очень возмутила. На своей странице в микроблоге X (экс-Twitter), Даша написала следующее:

"Кто изрыгнул Беспалова? Зарыгните назад вместе с котятами!".

Даша Астафьева о слухах о ее женитьбе / © twitter.com/DariiaAstafieva
Даша Астафьева о слухах о ее женитьбе / Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

Кроме того, как сообщил блогер, артистка его также заблокировала в Instagram.

Действительно ли произошли изменения в личной жизни, Астафьева комментировать не стала.

Даша Астафьева не показывает любимого / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева не показывает любимого / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, что в сентябре 2022 года Даша Астафьева сообщила, что больше не одинока. Артистка призналась, что очень влюблена и счастлива. Кроме того, ранее исполнительница делилась, что ее избранник гораздо младше ее. Также Даша рассказывала, что вместе с любимым она запустила книжное приложение UnderBooks, благодаря которому подписчики могут подробно ознакомиться с творчеством писателей Украины.

Даша Астафьева с любимым / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева с любимым / Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева также делилась, что семья ее избранника очень тепло к ней относится.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация