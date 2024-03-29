Даша Астафьева резко отреагировала на слухи, что вышла замуж за богача

Поговаривают, что артистка узаконила отношения с мужчиной младше ее на 10 лет.

Украинская певица и модель Даша Астафьева резко отреагировала на слухи о том, что вышла замуж.

На днях блогер Богдан Беспалов в Сети распространил информацию, что Астафьева узаконила свои отношения с бойфрендом, которого тщательно скрывает от публики. Со ссылкой на собственные источники Беспалов проинформировал, что возлюбленный младше Астафьевой более чем на 10 лет, а также имеет хорошую прибыль, ведь работает в IT-сфере.

В свою очередь, Астафьеву информация о ее личной жизни очень возмутила. На своей странице в микроблоге X (экс-Twitter), Даша написала следующее:

"Кто изрыгнул Беспалова? Зарыгните назад вместе с котятами!".

Даша Астафьева о слухах о ее женитьбе / Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

Кроме того, как сообщил блогер, артистка его также заблокировала в Instagram.

Действительно ли произошли изменения в личной жизни, Астафьева комментировать не стала.

Даша Астафьева не показывает любимого / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, что в сентябре 2022 года Даша Астафьева сообщила, что больше не одинока. Артистка призналась, что очень влюблена и счастлива. Кроме того, ранее исполнительница делилась, что ее избранник гораздо младше ее. Также Даша рассказывала, что вместе с любимым она запустила книжное приложение UnderBooks, благодаря которому подписчики могут подробно ознакомиться с творчеством писателей Украины.

Даша Астафьева с любимым / Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева также делилась, что семья ее избранника очень тепло к ней относится.

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