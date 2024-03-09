Даша Астафьева резко высказалась о своих выступлениях в РФ до войны: "Масштабы сделки с дьяволом"

Украинская певица и модель Даша Астафьева честно призналась, почему она ездила выступать в РФ до полномасштабного вторжения.

По словам Даши, до войны она любила русскую культуру и восхищалась ею из-за присущего большинству комплекса неполноценности. Впрочем, впоследствии у нее исчезла эта иллюзия и пришло чувство вины за прежнюю позицию.

"Это мое чувство вины, потому что я очень любила все русское. Это внутреннее чувство колхоза, которое ты пытался перебить русским кинематографом, классикой, желанием говорить на хорошем русском. И это ощущение, что мы все любили Россию и считали ее сверхгосударством... А когда я ездила и видела, какие они все жлобы к*нч*ные. Я ссорилась с людьми, доказывая, какие они на самом деле. Ты с закрытыми глазами заходишь в аэропорт и носом слышишь, что ты в России. Это жлобство, ненависть друг к другу. И с этой высоты любви, когда началась война, я п*зд*нулась о землю", - рассказала артистка в интервью Эмме Антонюк.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Также певица поделилась, что все свои крупные гонорары она получала от страны-агрессорки только потому, что из украинского шоу-бизнеса ее вытесняли другие известные звезды, имена которых Даша называть не стала. Однако она не оправдывается и признает, что теперь до конца жизни будет просить прощения.

"Почему я выступала в России? Потому что не было места здесь. Все было занято "искренними" украинцами, которыми сейчас здесь и не пахнет. Я все свои деньги большие заработала в России, потому что все время, пока я там работала, я терпела. И до конца своей жизни я буду извиняться и понимать масштаб своей ошибки, этой сделки с дьяволом", - призналась артистка.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Отметим, что с начала полномасштабной войны Даша Астафьева поразительно изменилась, отсекла страну-агрессорку навсегда и стала помогать защитникам и защитницам Украины.

Напомним, недавно Даша Астафьева рассказала о своей зависимости от запрещенных веществ и как ее преодолела.

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