Даша Астафьева с блестящими украшениями на голове засветила пышный бюст в тесном корсете

Украинская певица и модель Даша Астафьева похвасталась своими прелестями в неожиданном образе.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась с поклонниками кадров новой фотосессии. На фотографиях Даша продемонстрировала пышные формы в тесном корсете, а на голове певицы были необычные блестящие украшения, которые опускались до плеч.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Под пикантными кадрами Астафьева поинтересовалась у поклонников, какими героями они наряжались в новогодние праздники.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Перекличка зимнее! Кем были в детстве на новый год и кем на самом деле хотели быть?" – спросила Даша.

Поэтому в комментариях под фотосессией поклонники певицы начали активно делиться воспоминаниями с детства о том, как кто-то был зайкой, а кто-то снежинкой. Однако и сделать комплимент Даши пользователи не забыли.

Невероятная красавица!

Даша, это пожар!

Вау! Богиня!

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева ответила на пропутинские заявления американского рэпера Канье Веста.

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