Даша Астафьева с иронией отреагировала на слухи о ее беременности: "До истерики доходит"

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее высказалась о звездах-предателях, с иронией отреагировала на слухи о ее беременности.

Артистке постоянно приписывают пополнение в семье. В прошлом году поговаривали, что Астафьева беременна первенцем. Впрочем, знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что уже привыкла к подобным новостям. А вот что действительно возмущает артистку, так это упреки, что, мол, пора рожать. Певице обидно, что некоторые пользователи позволяют себе нарушать чужие границы. Артистка говорит, что родить ребенка не так-то легко и это не всегда зависит от человека.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Это история без начала и без конца. Мне кажется, сколько я появляюсь в изданиях каких-то, конечно, постоянно я беременна. И это уже настолько до истерики доходит. Ты выкладываешь фото с собаками, а тебе пишут: "Сколько можно чесать этих собак, уже родила бы себе ребенка". И мне очень досадно, что люди считают, что родить ребенка – это какая-то вещь, которую каждой женщине нужно сделать и что она это может сделать очень просто и легко. Это личная история каждого человека. К сожалению, в нашем обществе нет какой-то культуры понимания личных границ каждого человека и что не всегда это зависит от человека", - говорит артистка.

Певица также поделилась, что в отличие от пользователей в Сети, семья не забрасывает вопросами, а когда же будет пополнение. Исполнительница говорит, что родители понимают ее и поддерживают, так что разговоры о внуках не стоят в приоритете.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"У меня был определенный период, когда, конечно, это юмор какой-то, как и у всех девушек: "Ой, что ты там рассказываешь, уже время внуков...". Но я очень рада, что мои родители меня поддержали и понимают, и эти разговоры у нас отошли на другой план", — делится артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Напомним, ранее Даша Астафьева призналась, чем ее покорил возлюбленным. Также артистка рассекретила, какие у нее сложились отношения с его семьей.

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