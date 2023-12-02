Даша Астафьева шокировала, как во время войны полностью поседела: "Крашусь раз в неделю"

Исполнительница призналась, что первые седые волосы у нее появились вообще в 16 лет.

Украинская певица и модель Даша Астафьева шокировала, как во время полномасштабной войны в Украине полностью поседела.

Исполнителя в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поделилась, что седые волосы у нее появились очень рано. В частности, седеть Астафьева начала в 16 лет, как и в свое время ее отец. Так что Астафьева, чтобы скрывать седину, постоянно красит волосы.

"У меня седые волосы появились очень рано, где-то в 16 лет, как у папы. Мой папа весь седой. Я просто крашусь в свой цвет, но у меня уже полностью седая голова", — поделилась знаменитость.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева призналась, что с началом полномасштабной войны ее волосы полностью поседели, хотя раньше выделялись лишь определенные пряди. Сейчас певице приходится каждую неделю ходить к парикмахеру и краситься.

"Крашусь раз в неделю. С войной полностью стала седая", — призналась артистка.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, Даша Астафьева из-за полномасштабной войны не уезжала за границу и все время находилась в Киеве. Знаменитость активно волонтерит и помогает украинским защитникам.

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