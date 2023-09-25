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Даша Астафьева со слезами на глазах рассказала о потере любимца из-за халатности ветврачей

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Время на прочтение
2 мин
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Даша Астафьева со слезами на глазах рассказала о потере любимца из-за халатности ветврачей

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Собака звезды умерла из-за неправильного лечения.

Певица и волонтер Даша Астафьева с грустью сообщила, что потеряла своего любимца, собаку по имени Чичико.

Мучительной новостью с подписчиками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Как рассказала Даша, жизнь животного оборвалась из-за небрежного отношения врачей.

"Сегодня нашего Чича убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать
всем. Люди которые это сделали – изверги. Я многим их советовала. Ибо сами обследовались у них. Но произошла ужасная ситуация
халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы с пациентами этого заведения срочно перестаньте пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда", — рассказала Астафьева.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица поделилась фотографией своей погибшей собачки и заметила, что для нее он был как родной ребенок.

"Это Чича. Мой сынок. Которого убили в ветеринарной клинике", — подписала фото Даша.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Астафьева обратилась к своим поклонникам с просьбой не обращаться за помощью к неквалифицированным врачам и проверять даже тех, кого советуют друзья или знакомые.

"Я благодарю всех за ваши слова. Конечно, никто не может помочь. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что нужно очень тщательно подбирать специалиста, который лечит вашу собаку. Не надо доверять людям, друзьям. Я в ужасном состоянии, ничего не могу делать", не сдерживая слез, сказала Даша.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Также певица резко ответила тем, кто обесценил ее переживания по поводу потери четырехлапого друга.

"Все кто говорит, что это просто собака, идите на х*й. Сами вы собаки и*бани. Он был ребенком. Которому мы доверили друзьям. Каким обычно было пох*й на чужого ребенка. Такая жизнь", — ответила Астаф' Ева.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

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Дата публикации
Просмотры
609
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