Даша Астафьева со слезами на глазах рассказала о потере любимца из-за халатности ветврачей

Собака звезды умерла из-за неправильного лечения.
Певица и волонтер Даша Астафьева с грустью сообщила, что потеряла своего любимца, собаку по имени Чичико.
Мучительной новостью с подписчиками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Как рассказала Даша, жизнь животного оборвалась из-за небрежного отношения врачей.
"Сегодня нашего Чича убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать
всем. Люди которые это сделали – изверги. Я многим их советовала. Ибо сами обследовались у них. Но произошла ужасная ситуация
халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы с пациентами этого заведения срочно перестаньте пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда", — рассказала Астафьева.
Певица поделилась фотографией своей погибшей собачки и заметила, что для нее он был как родной ребенок.
"Это Чича. Мой сынок. Которого убили в ветеринарной клинике", — подписала фото Даша.
Астафьева обратилась к своим поклонникам с просьбой не обращаться за помощью к неквалифицированным врачам и проверять даже тех, кого советуют друзья или знакомые.
"Я благодарю всех за ваши слова. Конечно, никто не может помочь. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что нужно очень тщательно подбирать специалиста, который лечит вашу собаку. Не надо доверять людям, друзьям. Я в ужасном состоянии, ничего не могу делать", не сдерживая слез, сказала Даша.
Также певица резко ответила тем, кто обесценил ее переживания по поводу потери четырехлапого друга.
"Все кто говорит, что это просто собака, идите на х*й. Сами вы собаки и*бани. Он был ребенком. Которому мы доверили друзьям. Каким обычно было пох*й на чужого ребенка. Такая жизнь", — ответила Астаф' Ева.
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