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- Гламур
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Даша Астафьева сообщила радостную новость о пропавшей на пять дней ручной галке
Птица исчезла в Козине под Киевом, а артистка просила местных жителей помочь с поисками.
Ручная галка Даши Астафьевой по имени Патрик , загадочно исчезнувшая под Киевом, наконец-то вернулась домой после пяти дней поисков.
Радостной новостью певица поделилась в Threads. Артистка опубликовала краткое, но красноречивое сообщение. "Патрик дома", - написала знаменитость. Впоследствии она добавила: "Я все!". Так Даша дала понять, насколько сильно переживала из-за исчезновения своего пернатого любимца. Отвечая на вопросы подписчиков, Астафьева уточнила, что птицы не было целых пять дней.
"Пять дней", - сообщила певица.
Пока что знаменитость не раскрыла, при каких обстоятельствах удалось отыскать Патрика. Впрочем, новость о его возвращении порадовала поклонников. В комментариях они поздравляют артистку и признаются, что тоже переживали за судьбу галки. Некоторые подписчики уже попросили Дашу рассказать, как именно завершились поиски.
Ранее Астафьева обращалась за помощью к жителям Козина под Киевом, где исчезла ее домашняя птица. Певица объясняла, что Патрик очень любит человеческую компанию, потому мог запросто оказаться рядом с незнакомцами.
Особую обеспокоенность ситуации придавало то, что раньше галка никогда не исчезала так надолго. Патрик давно стал частью семьи певицы и любимцем ее аудитории. Даша регулярно показывает птицу в соцсетях и рассказывает о ее привычках. У него есть собственный вольер, а для питания хозяева подбирают специальный рацион.
Напомним, что недавно Даша Астафьева рассекретила свое настоящее имя в паспорте.