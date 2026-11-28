Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Ручная галка Даши Астафьевой по имени Патрик , загадочно исчезнувшая под Киевом, наконец-то вернулась домой после пяти дней поисков.

Радостной новостью певица поделилась в Threads. Артистка опубликовала краткое, но красноречивое сообщение. "Патрик дома", - написала знаменитость. Впоследствии она добавила: "Я все!". Так Даша дала понять, насколько сильно переживала из-за исчезновения своего пернатого любимца. Отвечая на вопросы подписчиков, Астафьева уточнила, что птицы не было целых пять дней.

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"Пять дней", - сообщила певица.

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Сообщение Даши Астафьевой / © instagram.com/da_astafieva

Пока что знаменитость не раскрыла, при каких обстоятельствах удалось отыскать Патрика. Впрочем, новость о его возвращении порадовала поклонников. В комментариях они поздравляют артистку и признаются, что тоже переживали за судьбу галки. Некоторые подписчики уже попросили Дашу рассказать, как именно завершились поиски.

Ранее Астафьева обращалась за помощью к жителям Козина под Киевом, где исчезла ее домашняя птица. Певица объясняла, что Патрик очень любит человеческую компанию, потому мог запросто оказаться рядом с незнакомцами.

Особую обеспокоенность ситуации придавало то, что раньше галка никогда не исчезала так надолго. Патрик давно стал частью семьи певицы и любимцем ее аудитории. Даша регулярно показывает птицу в соцсетях и рассказывает о ее привычках. У него есть собственный вольер, а для питания хозяева подбирают специальный рацион.

Напомним, что недавно Даша Астафьева рассекретила свое настоящее имя в паспорте.

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