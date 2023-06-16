Даша Астафьева умилила кадрами со своей бабушкой, которая осталась на Днепропетровщине: "Моя героиня"

Певица и волонтер Даша Астафьева едва сдерживая слезы рассказала фанам о своей бабушке, проживающей на Днепропетровщине.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась трогательными кадрами с бабушкой и рассказала, почему она не заберет ее к себе в Киев во время войны.

"Знаю, каждый, кто будет читать плакать. Как плачу я каждый день. Потому что не знаю, что отвечать на "Почему не забираете бабушку". Она не хочет покидать свой дом. Моя бабушка. Вся ее жизнь проходит на Днепропетровщине, с. Чортомлик… Дом, поставленный собственноручно, хозяйство, животные, огород. Как и тысячи семей Украины, он не видит свою жизнь другим", — рассказала Астафьева.

Бабушка Даши Астафьевой / Фото: instagram.com/da_astafieva

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, бабушка певицы не хочет ехать, ведь имеет хозяйство и должна заботиться о своих домашних любимцах.

"Сейчас на Днепропетровщине беда. В десятках городов и поселков нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для частного хозяйства — это катастрофа. Но моя бабушка, моя героиня, отказывается оставлять свой дом. Не может бросить своих подопечных." я их оставлю?" — спрашивает она, и я не нахожу ответа. Все животные порождали. С каким достоинством наши люди проходят все эти испытания. Столько любви у них к своему месяцу, который они вынуждены оставить или хранить ценой собственной жизни. Как они спасаю цветы в вазонах, соседских кошек, фотографии из свадьбы. Вес этой невыносимой боли от этой катастрофы равен гордости за наших людей. Они ценят жизнь. Они за него борются. И они обязательно победят", — написала Даша.

Бабушка Даши Астафьевой / Фото: instagram.com/da_astafieva

Читайте также: