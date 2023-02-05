Даша Астафьева умилила своим детским фото: с прической под мальчика на фоне ковра

Актриса показала, как изменилась за это время.

Певица и волонтер Даша Астафьева показала фанам, как выглядела в детстве.

На своей странице в Instagram звезда поделилась архивной фотографией. Не всем сразу удалось узнать будущую знаменитость, ведь на фото Даша позировала с короткой прической. На архивных кадрах певица сидела рядом с подругой и держала на руках черную собаку.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Секрет взрослой жизни в том, что ты действительно любишь и ценишь. Просто его становится больше! Узнали на первом фото повелительницу ковров?", — подписала фото Астафьева.

Также Даша прикрепила к своему сообщению и свежую фотографию со своими собаками, которых теперь у нее три.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники в комментариях к фотографиям отметили, что за это время исполнительница очень изменилась. А кто вспомнил свое детство и похожие фото на фоне ковра.

У меня в комнате тоже такой ковер висел!

Не узнала тебя! А вот этот топ сразу!

Вы как у меня дома в детстве!

Даша, вы стали еще лучше!

Напомним, своим детским фото тоже недавно поделилась певица Джамала и показала себя 16-летней.

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