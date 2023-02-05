Даша Астафьева умилила своим детским фото: с прической под мальчика на фоне ковра

Актриса показала, как изменилась за это время.
Певица и волонтер Даша Астафьева показала фанам, как выглядела в детстве.
На своей странице в Instagram звезда поделилась архивной фотографией. Не всем сразу удалось узнать будущую знаменитость, ведь на фото Даша позировала с короткой прической. На архивных кадрах певица сидела рядом с подругой и держала на руках черную собаку.
"Секрет взрослой жизни в том, что ты действительно любишь и ценишь. Просто его становится больше! Узнали на первом фото повелительницу ковров?", — подписала фото Астафьева.
Также Даша прикрепила к своему сообщению и свежую фотографию со своими собаками, которых теперь у нее три.
Поклонники в комментариях к фотографиям отметили, что за это время исполнительница очень изменилась. А кто вспомнил свое детство и похожие фото на фоне ковра.
- У меня в комнате тоже такой ковер висел!
- Не узнала тебя! А вот этот топ сразу!
- Вы как у меня дома в детстве!
- Даша, вы стали еще лучше!
Напомним, своим детским фото тоже недавно поделилась певица Джамала и показала себя 16-летней.
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