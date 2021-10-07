Даша Астафьева в черном боди эротично расставила ноги и снялась с удочкой

Даша Астафьева в черном боди эротично расставила ноги и снялась с удочкой

Артистка является преданной поклонницей рыбалки.

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева устроила очередную откровенную фотосессию прямо на озере в Киеве.

Артистка в качестве реквизита использовала черную удочку. Даша предстала в черном боди, чулках, высоких перчатках и на каблуках. В таком виде знаменитость обольстительно дефилировала по мостику, и даже попыталась поймать рыбу. Как известно, Астафьева является преданной поклонницей рыбалки.

Как сообщила артистка, съемки проходили на озере Королек, что на левом берегу столицы.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

На странице в Instagram Даша поделилась горячими фото и видео бэкстейджа. Поклонники отметили, что артистка потрясающе выглядит и не дает покоя их воображению.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку