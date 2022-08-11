Даша Астафьева в ночнушке дала мастер-класс, как заниматься сексом во время войны, и при чем здесь Марченко

Украинская актриса и певица Даша Астафьева записала юмористический ролик, в котором посоветовала, как заниматься сексом во время войны.

Даша Астафьева приняла участие в проекте WAW Ukraine. Цель проекта – бороться с глобальной дезинформацией и пропагандой.

Астафьева записала ролик, в котором в шутливой форме рассказала, как в условиях войны можно заниматься сексом. "Make Sex Not War! Для украинцев эти слова последние полгода приобретают особый смысл. Я всегда говорила, что секс и юмор спасут мир, а сегодня мы ежедневно доказываем это!" – прокомментировала ролик артистка.

В видео Даша Астафьева выступает советчицей и рассказывает об искусстве любви во время войны.

"Если занимаясь любовью вы услышали сирену, помните, что у вас есть две минуты чтобы закончить и еще три, чтобы добраться до бомбоубежища", — говорит Даша.

Если же вы в браке больше 15 лет, отмечает Астафьева, то с начала первой сирены вы не только успеете насладиться друг другом, но и "принять душ, убрать квартиру, быстро сделать чай и бутерброды и спуститься в подвал, чтобы занять лучшее место".

Также артистка советует экспериментировать и пробовать разные позы. Так, звезда подробно рассказывает о позах под названием "волонтер", "спецоперация".

Кроме того, Даша предлагает для разнообразия попробовать ролевые игры. Говоря это, Даша появляется в образе Оксаны Марченко, когда она закуталась в платок и обратилась к Эрдогану, чтобы тот помог вытащить из тюрьмы Медведчука. Для ролевых игр, говорит Астафьева, вам понадобится платок, очки и знание иностранных языков.

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