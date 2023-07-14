Даша Астафьева в облегающем наряде продемонстрировала фантастическую гибкость

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева показала, как ей удается держать свое тело в прекрасной форме.

Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram видео по домашней тренировке. Поддерживать фигуру Даши помогает йога. Как рассказала певица, долгое время она не уделяла внимания физическим практикам, однако сейчас решила вернуться к занятиям.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Мама возвращается в йогу…ну, как в йогу, в ретройогу. Камон со мной! Знаю, вам нравится такой контент", — подписала публикацию

В ролике Астафьева продемонстрировала изрядную гибкость, когда выполняла сложные асаны на коврике. Певица показала, как стоит ногами вверх, делает выпады и растягивает мышцы. Для тренировки Даша выбрала облегающий спортивный комплект бежевого цвета, подчеркнувший аппетитную фигуру знаменитости.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Читайте также: