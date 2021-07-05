Даша Астафьева в портупеи эротично попозировала на качелях: "Горячая, как асфальт в жару"

Звезда вызвала фурор новыми откровенными снимками.
Актриса и певица Даша Астафьева снялась в новой эротической фотосессии.
Так, перед камерой модель предстала в кожаной портупеи с жемчужинами на голое тело. Знаменитость также надела чокер и чалму. 35-летняя звезда соблазнительно позировала на широкой качели, засветив грудь и ягодицы.
В посте Даша оставила прозу, которую, вероятно, написала сама.
Быть воспоминанием
Один из самых ответственных навыков оказывается…
Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении.
Теплом, в которое возвращаться с разбега иногда так же необходимо, как выйти не на своей остановке.
Смешным остаться, срывать так и не наладившиеся отношения со сном.
Непослушным локоном, который будут всегда поправлять не те, и зачем?
Пусть торчит.
Предателем быть, который уходя не оглядывается.
Маша говорит, любовь так похожа на многоточия…
Так и есть. Мы все - чьи-то знаки препинания.Пишите грамотно
Чужие ошибки - больно.
Со своей стороны, фаны оценили и стихотворение, и горячие снимки кумира.
- Гениально и фото, и текст, и вы
- Богиня! Что там говорить
- Голова кругом! Женщина мечты
- Как можно выдержать, так это красиво
- Горячая, как асфальт в жару
Напомним, ранее Даша Астафьева посветила сосками в прозрачной рубашке. Артистка взбудоражила воображение фанатов.