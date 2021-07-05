Даша Астафьева в портупеи эротично попозировала на качелях: "Горячая, как асфальт в жару"

Даша Астафьева в портупеи эротично попозировала на качелях: "Горячая, как асфальт в жару"

Звезда вызвала фурор новыми откровенными снимками.

Актриса и певица Даша Астафьева снялась в новой эротической фотосессии.

Так, перед камерой модель предстала в кожаной портупеи с жемчужинами на голое тело. Знаменитость также надела чокер и чалму. 35-летняя звезда соблазнительно позировала на широкой качели, засветив грудь и ягодицы.

instagram.com/da_astafieva

В посте Даша оставила прозу, которую, вероятно, написала сама.

Быть воспоминанием

Один из самых ответственных навыков оказывается…

Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении.

Теплом, в которое возвращаться с разбега иногда так же необходимо, как выйти не на своей остановке.

Смешным остаться, срывать так и не наладившиеся отношения со сном.

Непослушным локоном, который будут всегда поправлять не те, и зачем?

Пусть торчит.

Предателем быть, который уходя не оглядывается.

Маша говорит, любовь так похожа на многоточия…

Так и есть. Мы все - чьи-то знаки препинания.Пишите грамотно

Чужие ошибки - больно.

instagram.com/da_astafieva

Со своей стороны, фаны оценили и стихотворение, и горячие снимки кумира.

Гениально и фото, и текст, и вы

Богиня! Что там говорить

Голова кругом! Женщина мечты

Как можно выдержать, так это красиво

Горячая, как асфальт в жару

Напомним, ранее Даша Астафьева посветила сосками в прозрачной рубашке. Артистка взбудоражила воображение фанатов.

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