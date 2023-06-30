Даша Астафьева в женственном образе очаровала фотосессией с хлопком

Певица и волонтер Даша Астафьева очаровала поклонников красивыми кадрами.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новыми фотографиями. В кадре Астафьева предстала в женском образе — черном облегающем платье ниже колена и красных туфлях-лодочках. Волосы певица собрала в элегантный пучок.

Особым атрибутом к образу Даши стала веточка хлопка, который для украинцев за время войны приобрел символическое значение.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

В подписи на фото Астафьева поделилась с поклонниками своими желаниями, которые сегодня разделяют миллионы украинцев.

"Желаю здоровья каждому защитнику Украины и хлопка в каждом враждебном городе, сами знаете где", – написала Даша.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева тронула Сеть кадрами со своей бабушкой, отказавшейся уезжать из родной Днепропетровщины.

Читайте также: