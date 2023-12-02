Даша Астафьева впервые призналась, что делает инъекции и решилась ли на пластические операции

Украинская певица Даша Астафьева откровенно призналась, как ухаживает за собой, делает ли инъекции красоты и изменила ли свое мнение о пластических операциях.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость откровенно призналась, что больше не так категорично относится к пластической хирургии. Даша считает, что пластическим операциям есть место, но если в меру. Сама же певица больше предпочитает другие процедуры красоты. Знаменитость любит домашний уход, иногда ходит к косметологу на аппаратные процедуры, а также артистка поддерживает массажи, правильное питание и спорт.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"У меня меняется отношение к пластической хирургии. Я не так категорична, как раньше. Конечно, я и сегодня говорю, что то, чего многовато, и то, что действительно иногда выглядит некорректно, оно всегда будет иметь такую оценку. Я больше поддерживаю именно хороший качественный домашний уход. Аппаратный уход – это тоже для меня открытие. Да, это требует погружения, новых знаний, изучения, больше времени. Конечно, кому-то легче сделать раз, а не проходить курсы, тратить больше денег и знаний", — поделилась артистка.

Хотя певица изменила свое мнение о пластических операциях, однако лечь под нож хирурга пока не планирует. Правда, Даша говорит, что ничего бы в себе изменить и не хотела, разве что уменьшить грудь, чтобы можно было ходить без нижнего белья.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Единственное, на что Астафьева решилась, это на инъекции красоты. Даша призналась, что делает уколы в лоб, чтобы минимизировать морщины и чтобы кожа была более подтянутой.

"Пока что я не делала пластических операций. Я делаю инъекции, в которых нуждаюсь, потому что мне уже почти 40 лет. Я уже делаю инъекции в лоб, витамины колю. Сделать грудь больше мне не хотелось. Я, может, если и делала, то уменьшала бы, чтобы можно было ходить без белья. Я больше доверяю как-то массажам, спорту и питанию. Это, конечно, сложнее, но это качественный и правильный выбор для себя будущей", — поделилась знаменитость.

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