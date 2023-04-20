Даша Астафьева впервые призналась, что сделала операцию, после которой потеряла голос

Украинская певица и модель Даша Астафьева ошеломила откровенным признанием.

Так, артистка поделилась, что ей сделали операцию, во время которой повредили нерв возле связок. Из-за этого исполнительница утратила способность петь. Откровенно о своей боли Астафьева впервые рассказала YouTube-каналу "Розмова".

"Мне очень трудно возвращаться к тому, чем я занималась. Физически сейчас нет возможности. Перед нашим интервью я была у врача. Мне, к сожалению, повредили во время операции нерв, который расположен возле связок. И я, к сожалению, не могу петь. Я сегодня это впервые говорю", – поделилась Даша.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка не уточняла, что именно у нее был за диагноз, из-за которого потребовалось срочное вмешательство хирурга. Но Астафьева подчеркнула, что все было настолько серьезно, что она могла умереть.

"Очень сложное восстановление, очень сложная терапия. Это все тоже связано со стрессом. Мне очень трудно об этом говорить сегодня. Я надеюсь, что я восстановлюсь и буду понемногу уже петь. К врачу я пошла, потому что я пошла снова на вокал, я поняла, что не могу делать упражнения, которые я делала два года назад. Мне делали операцию, меня привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. В таком состоянии я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут нарушить мои связки. Конечно, когда умираешь, ты подписываешь любой документ", — прокомментировала артистка.

Даша Астафьева не хочет возвращаться к предыдущему образу / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша добавила, что будет активно лечиться. У Астафьевой есть мысли вернуться на сцену, но, по ее словам, точно не в том образе, который был у нее раньше:

"Сейчас я так растеряна. Я не знаю, что петь. Веселиться, делать хайп на том, что в нашей стране беда? Я просто не могу этого делать", — поделилась певица.

Напомним, недавно даша Астафьева похвасталась 40-килограммовым сюрпризом, который ей сделал бойфренд.

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