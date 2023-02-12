Даша Астафьева впервые призналась, что встретила новую любовь во время войны

По словам артистки, любимый помог ей в эти трудные времена не сломаться и двигаться дальше.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об изменениях в ее личной жизни.

Так, исполнительница призналась, что сейчас находится в отношениях, очень влюблена и счастлива. Откровенное признание звезда сделала в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец". Ведущая заметила, что Даша выглядит очень красиво и светится от счастья. В свою очередь Астафьева поделилась, что она сейчас просто наслаждается жизнью и ценит каждую минуту:

"Я не придерживаюсь никакой диеты, я не придерживаюсь графика. Я думаю, я как и каждый украинец сейчас выживаю, наслаждаюсь жизнью, ценю каждую минуту. Занимаюсь только тем, чем хочу заниматься", — поделилась Даша и призналась, что причиной ее такого вида также есть любимый мужчина.

Даша Астафьева и Елена Кравец

Об избраннике артистка пока предпочитает много не рассказывать, но частично его описала:

"Он высокий. У него такие же, как и у меня, зеленые глаза. Да, я влюблена. Как такое чудо могло произойти... У меня, наверное, есть такая черта, что у меня не все как у людей. Все разводятся, а я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает. Это, пожалуй, единственное, что меня спасает – близкие и семья", — сказала Астафьева.

Астафьева пока скрывает личность бойфренда / Фото: instagram.com/da_astafieva

Звезда призналась, что именно любимый не дал ей сломаться и мотивировал двигаться вперед и что-то делать:

"Именно мой любимый человек придает мне сил и веры в то, что все дальше имеет смысл и мы должны продолжать просыпаться. Он моя опора, я его. Честно говоря, когда началось вторжение, мы были не вместе, я сказала: "Все". Я прощалась каждый день, потому что говорили, что (оккупанты – прим.ред.) возле центра, а я жила в центре. Это единственный человек, который не знал, что нас ждет, но заставлял меня продолжать прятаться, спускаться в бомбоубежище, продолжать жить, заботиться о себе и близких. Даже сейчас он меня постоянно мотивирует. Поэтому любовь для меня – это продолжение и смысл", – сказала Даша.

Напомним, что раньше Даша Астафьева делилась, чем новый бойфренд покорил ее сердце. Артистка призналась, что избранник очень неформально привлек внимание к себе.

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