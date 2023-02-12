Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Даша Астафьева впервые призналась, что встретила новую любовь во время войны

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
462
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Даша Астафьева впервые призналась, что встретила новую любовь во время войны

Даша Астафьева

По словам артистки, любимый помог ей в эти трудные времена не сломаться и двигаться дальше.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об изменениях в ее личной жизни.

Так, исполнительница призналась, что сейчас находится в отношениях, очень влюблена и счастлива. Откровенное признание звезда сделала в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец". Ведущая заметила, что Даша выглядит очень красиво и светится от счастья. В свою очередь Астафьева поделилась, что она сейчас просто наслаждается жизнью и ценит каждую минуту:

"Я не придерживаюсь никакой диеты, я не придерживаюсь графика. Я думаю, я как и каждый украинец сейчас выживаю, наслаждаюсь жизнью, ценю каждую минуту. Занимаюсь только тем, чем хочу заниматься", — поделилась Даша и призналась, что причиной ее такого вида также есть любимый мужчина.

Даша Астафьева и Елена Кравец / ©
Даша Астафьева и Елена Кравец

Об избраннике артистка пока предпочитает много не рассказывать, но частично его описала:

"Он высокий. У него такие же, как и у меня, зеленые глаза. Да, я влюблена. Как такое чудо могло произойти... У меня, наверное, есть такая черта, что у меня не все как у людей. Все разводятся, а я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает. Это, пожалуй, единственное, что меня спасает – близкие и семья", — сказала Астафьева.

Астафьева пока скрывает личность бойфренда / © instagram.com/da_astafieva
Астафьева пока скрывает личность бойфренда / Фото: instagram.com/da_astafieva

Звезда призналась, что именно любимый не дал ей сломаться и мотивировал двигаться вперед и что-то делать:

"Именно мой любимый человек придает мне сил и веры в то, что все дальше имеет смысл и мы должны продолжать просыпаться. Он моя опора, я его. Честно говоря, когда началось вторжение, мы были не вместе, я сказала: "Все". Я прощалась каждый день, потому что говорили, что (оккупанты – прим.ред.) возле центра, а я жила в центре. Это единственный человек, который не знал, что нас ждет, но заставлял меня продолжать прятаться, спускаться в бомбоубежище, продолжать жить, заботиться о себе и близких. Даже сейчас он меня постоянно мотивирует. Поэтому любовь для меня – это продолжение и смысл", – сказала Даша.

Напомним, что раньше Даша Астафьева делилась, чем новый бойфренд покорил ее сердце. Артистка призналась, что избранник очень неформально привлек внимание к себе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
462
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация