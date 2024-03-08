Даша Астафьева впервые рассказала о прошлой зависимости и шокировала, как выглядела в 90-х

Украинская певица и модель Даша Астафьева впервые призналась, что в определенный период времени у нее была серьезная зависимость.

Так, артистка ошеломила, как за время своей активной певческой карьеры она была зависимой и употребляла вредные вещества. Впрочем, она вовремя пришла в себя и взяла под контроль ситуацию, ведь увидела, как постепенно теряет свою жизнь и возможности.

"Если оглянуться на мое творчество, то когда я исчезала с радаров, то это было время моей зависимости. Когда я приходила к психоаналитику лечила "метеозависимость" два года. Потому что не могла сказать, что я попробовала какие-то вещества и мне кажется, это самое кайфовое в жизни. Но после этого кайфа ты можешь задуматься, сколько тысяч моментов тебе нужно заплатить, чтобы прийти в нормальное психическое состояние. От похмелья – один день, а от чего-то другого – недели. И это большая плата", - откровенно рассказала Астафьева в интервью Эмме Антонюк.

Даша Астафьева

Также звезда рассказала об отношении к телу в подростковом возрасте. В частности, Даша поделилась, что ее с детства вдохновляли женщины с пышными здоровыми формами, когда ее сверстники увлекались тощими моделями, что в свое время было в тренде. И показала одно из своих фото, на котором предстает худощавой и одетой в некоторые вещи мамы.

Даша Астафьева в детстве

"Я очень страдала от того, что была худа в детстве. Когда мои подружки были уже женщинами, я была настолько маленькая и настолько уродливая рядом с ними. Я со своими одноклассницами. Посмотри на мои ножки. С теми же крутыми девушками, которые "держали" всю школу", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Даша Астафьева показала, как выглядит до и после макияжа, и как ухаживает за кожей.

Читайте также: