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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Даша Астафьева впервые рассказала о своей тяжелой болезни: "Спасли мне жизнь"

Артистка призналась, как поддержка близких и творчество писательницы Софии Яблонской помогли ей преодолеть сложности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Даша Астафьева

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Украинский волонтер, общественный деятель и артистка Даша Астафьева впервые призналась, как тяжело болела.

Знаменитость уходит от вопросов о состоянии своего здоровья. Однако на YouTube-канале «Телебачення Торонто» артистка подтвердила, что действительно тяжело болела. Даша Астафьева смогла преодолеть все трудности благодаря поддержке близких, а также работе — она тогда углубилась в исследование творчества писательницы Софии Яблонской.

«Впервые об этом рассказываю… Я очень сильно заболела. Именно работа и исследование биографии Софии Яблонской спасли мою жизнь. Близкие люди, которые меня поддерживали, работа, желание жить. Когда я прочла весь цикл жизни Яблонской…», — призналась знаменитость.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Кстати, Даша Астафьева также вспомнила, как наткнулась на книгу Софии Яблонской. Артистка говорит, что это произошло в момент ее личной драмы. Знаменитость тогда потеряла собаку и очень тяжело это переживала. Чтобы отвлечься, она поехала в Карпаты. Там Даше в руки попала книга Софии Яблонской «З мого дитинства», где писательница тоже описывала потерю своего любимца. Артистка почувствовала, настолько ей близок этот автор и что она хочет популяризировать ее творчество.

“Это первая книга, которая пробудила меня от очень сильной личной драмы. Несколько лет назад убили мою собачку, я очень тяжело переживала эту потерю. Я ничего не могла делать. Я несколько месяцев лежала и смотрела перед собой. Потом мы поехали немного отвлечься в Карпаты, я случайно (наткнулась на книгу Софии Яблонской — прим. ред.). Она там так ярко в книге о детстве описывала о том, как она в детстве потеряла собачку. Я так почувствовала, что этот материал именно сейчас попадает мне в руки, я понимаю каждое слово», — поделилась знаменитость.

Напомним, в этом году Даша Астафьева читала Радиодиктант. Правда, из-за этого знаменитость столкнулась с критикой. Но артистка прямо в эфире эффектно поставила хейтеров на место фразой из известного хита.

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