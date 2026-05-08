Даша Астафьева впервые спела хит "Веревки" на украинском и разорвала Сеть новым звучанием

Украинская певица Даша Астафьева перевела хит группы NikitA «Веревки» на украинский и покорила новым звучанием.

7 мая в Киеве шестой год подряд отгремело «Нашебачення», где выступило немало артистов, чтобы собрать средства на помощь военным. На шоу было немало сюрпризов. В частности, впервые за долгое время на сцене спела Даша Астафьева.

Хотя исполнительница ранее признавалась, что не планирует возвращаться к певческой карьере и перепевать свои старые треки, однако исключение она все же сделала. Артистка перевела хит группы NikitA «Веревки» на украинский. К слову, теперь строки песни можно подпевать так: «Я міцними мотузками прив’яжу твоє тіло».

Певица уже и исполнила переведенную композицию на сцене. Помогли Даше Астафьевой в этом участники группы Курган & Agregat, которые подтанцовывали и были на бэк-вокале.

Украиноязычная версия хита «Веревки» уже успела разорвать Сеть. Теперь пользователи требуют от Даши Астафьевой официального релиза, поскольку им очень сильно понравилась композиция.

