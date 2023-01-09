Даша Астафьева вспомнила, как выпила и начала записывать видео Залужному: "Мне не стыдно"

Украинская певица и модель Даша Астафьева откровенно рассказала, с кем из украинских медийных личностей хотела бы встретиться. И это оказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как призналась Даша, она лично поблагодарила бы его за то, что он делает для страны. Но, как выяснилось, Астафьева уже пыталась связаться с главнокомандующим.

Когда певица ужинала со своей семьей, немного выпила алкоголя. Артистка решила, что самое время записать видео для Валерия Залужного и поблагодарить его.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я как-то выпила и записала видео ему. Я ужинала, и мы немножко выпили в семейном кругу. И я сказала, а давайте запишем и поблагодарим Залужного. И тут я немного почувствовала эту судьбу, когда мне чуваки шлют в личку всякое. Вот я немного такая тоже стала! Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой и как много он каждый день делает, как он нас успокаивает. Это мой герой, личный", – рассказала Даша в разговоре с Петром Заставным.

Напомним, в этом же интервью знаменитость также откровенно призналась, продала бы свои обнаженные фото для того, чтобы собрать деньги на благотворительность. Даша предположила, при каком условии она бы это сделала.

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