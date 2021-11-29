Даша Астафьева вспомнила свою первую "обнаженную" фотосессию: "Я была испугана"

Звезду тогда критиковал фотограф.

Украинская певица и модель Даша Астафьева вспомнила о своей первой откровенной фотосессии.

За плечами у звезды немало пикантных фотосетов. Впрочем, артистка впервые обнажилась перед камерой, когда ей было 17-18 лет. На YouTube-канале в шоу "Як (не) любити себе голими" Даша вспомнила свой первый откровенный фотосет.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

"Я была мечтательной студенткой, неуверенной в себе. Поэтому когда фотограф сказал, чтобы я разделась, я просто скинула с себя одежду", — вспомнила знаменитость.

К слову, Даша считает это своей победой, ведь фотограф поначалу критиковал ее внешность. Он говорил Астафьевой, что ей нужно сменить форму бровей. Также мужчина заявил, что у Даши кривые зубы.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

"До этого он мне сказал, что мне нужно сменить форму бровей, у меня некрасивые ногти, у меня зубы кривые. Это действительно так и было, потому что я была девушкой из маленького городка", — поделилась Даша.

Также знаменитость рассказала, что на фотосессии присутствовала жена фотографа. Супруги тогда ссорились. Даша же, в свою очередь, была испугана.

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